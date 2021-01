À la télé ce soir : «The Voice» et «Prenez soin de vous»

Avez-vous plus envie de musique avec les talents de The Voice ou êtes)vous plus intéressés par les astuces santé de Michel Cymes ?

«The Voice Belgique», 20h30 sur La Une 48 talents, 4 coachs et Maureen Louys pour orchestrer "The Voice Belgique", l'événement musical produit et réalisé par la RTBF, dans son grand studio de Média Rives à Liège.

«Prenez soin de vous», 21h10 sur France 2 Entouré de la championne olympique de judo Clarisse Agbegnenou, du chef de cuisine mondialement reconnu Yves Camdeborde, de la psychologue nutritionniste Laurence Haurat et du danseur-chorégraphe Julien Derouault, Michel Cymes propose à trois volontaires de renouer avec leur corps, de lutter contre leur sédentarité et de remettre leur santé au cœur de leur vie. Afin de réaliser leurs défis personnels, réunis pendant plusieurs jours dans un lieu qui leur est dédié, Estelle, Céline et Jacky rencontrent des spécialistes pour apprendre comment prendre soin d’eux dans leur quotidien

Les étoiles de Dominique Deprêtre «Le jour de mon retour», à 13h35 sur Arte - Trois étoiles L’histoire avait déjà inspiré « Les Quarantièmes rugissants » de Christian de Chalonge, avec dans le rôle principal Jacques Perrin, lequel est cette fois à la coproduction de ce drame mis en scène par l’auteur de « Une merveilleuse histoire du temps » au style d’autant plus classique qu’il est estampillé BBC Films ! Un brin académique, l’ouvrage n’en reste pas moins émouvant et pertinent sur le thème du surpassement de l’être humain et de ses motivations dramatiquement complexes.