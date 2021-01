Science: tous immortels en 2045

Leur livre – « La mort de la mort », best-seller en Espagne – est visionnaire et on a parfois peine à y croire. Mais il est argumenté et documenté. Il trace des perspectives et donne à réfléchir. Peut-on raisonnablement, au vu des projections scientifiques actuelles, prétendre que dans un futur proche « mourir ne sera plus inévitable » ? La question se pose, démontrent J.L. Cordeiro et D. Wood. Le premier, bardé de diplômes, est (notamment) vice-président de Humanity Plus et lauréat d’un prix décerné par l’Instituto Europeo pour la...