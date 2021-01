BMW R nineT Racer: radicale racer

Son gros bicylindre affiche 110 ch et, surtout, un couple de 116 Nm. Cette version café-racer de la néo-rétro R nineT s’appuie sur une architecture éprouvée et, à part un ABS, cette machine se voit totalement dépourvue d’aides à la conduite ou d’électronique sophistiquée. Elle reste donc parfaitement fidèle à l’esprit rétro. Basse et longue, la BMW impose d’aller chercher le guidon loin en avant, en appui sur les avant-bras et la nuque plutôt cassée si l’on veut porter le regard en avant, ce qui au fil des kilomètres s’avère douloureux. Elle adopte les codes en vogue des café-racers et...