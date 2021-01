Test – Override 2 Super Mech League: des mechas à la casse

Override : Mech City Brawl proposait un concept plutôt séduisant, soit contrôler un robot dans un duel avec une autre unité mécanisée et ce dans des arènes assez particulières. Si le titre développé par le studio brésilien de l’éditeur Modus avait tout pour plaire, il pâtit malheureusement de nombreux défauts qui vinrent entacher l’expérience : contenu maigrichon, combats brouillons et prise en main rigide… De nombreuses attentes et autant d’espoirs planaient donc autour de ce deuxième épisode. En vain malheureusement, au vu de cet épisode raté dont on aura vite fait le tour et...