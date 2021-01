Les Frères de nos côtes

Sur les bancs du secondaire, tout en suant à la traduire, on se surprenait à rêver la scène où Jules César était enlevé par de cruels brigands ciliciens, épisode véridique de la vie du général « imperator » romain raconté par Suétone, en latin dans le texte. Puis ce fut Walter Matthau, dans le « Pirates » de Polanski, qui incarna un flibustier aux allures de François de Hadoque croisé avec Rackham le Rouge. Pour les plus anciens, l’image du pirate, ce fut Errol Flynn en Captain Blood. Pour les plus jeunes, il s’agit évidemment du Jack Sparrow destroy de Johnny Depp. De...