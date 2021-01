Quels événements découvriront les lecteurs dans cette nouvelle enquête du journaliste Gabriel Joly ?

Le principal est la nuit du 4 août 1789, lors de laquelle l’Assemblée nationale a voté l’abolition des privilèges et des droits féodaux. Il s’agit d’un moment étonnant et décisif de l’Histoire puisque les députés aristocrates ont eux-mêmes proposé de renoncer à leurs privilèges. Mais la raison de cette décision est plus complexe que ce qu’on imagine. Et puis les...