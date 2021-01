Surfons tranquille: Paypal est la porte d’entrée des escrocs

Paypal est très utilisé actuellement. Un mail nous informe que notre commande est bien enregistrée et qu’elle est en cours de traitement. Sauf que n’étant pas à l’origine de cette commande, de nombreux destinataires cliquent sur le lien proposé et communiquent leurs données personnelles. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la marque Paypal est victime de cette usurpation. Les arnaqueurs l’utilisent notamment si nous vendons en ligne. L’acheteur potentiel vous demande si vous êtes d’accord de recevoir un paiement via ce système. Vous disposez d’un compte et, donc, vous acceptez....