La planète des écureuils

« Le Jardin extraordinaire » propose cette semaine une plongée dans le monde des écureuils. Et ils sont nombreux. On compterait 285 espèces différentes d’écureuils, certains minuscules, d’autres géants (on y reviendra). Chez nous, une seule espèce, l’écureuil roux (qui est parfois brun, brun foncé, presque noir…), est présente de manière indigène, mais trois autres espèces exotiques peuvent être rencontrées : l’écureuil de Corée (ou tamia de Sibérie), l’écureuil à ventre rouge et l’écureuil gris. Présents en Belgique, parfois très localement, ils sont issus de populations...