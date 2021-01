De Hollywood à Washington

Alors qu’un biopic réalisé par le disneyen Sean McNamara avec Dennis Quaid est attendu pour cette année, « Les coulisses de l’Histoire », la collection documentaire d’Arte diffuse ce mardi en « prime » ce « Ronald Reagan, un sacré président » consacré au double quadriennat de celui qui fut le 40e président des États-Unis, l’un des plus controversés mais aussi – et sans aucun doute ! – l’un des plus populaires. Réalisé par Cédric Condon et Jean-Yves Le Naour, ce montage de 52 minutes démarre dans le vif du sujet lorsque, à la charnière des années 70 et 80...