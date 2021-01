La vie ordinaire de triplés extra

Véritable carton mondial, la série américaine « This is Us » créée en 2015 a séduit des millions de téléspectateurs. Cinq ans après le lancement de ce programme relatant la vie de triplés, TF1 lance son adaptation française, « Je te promets ». Au casting, on retrouve notamment Camille Lou et Hugo Becker, les parents de cette fratrie un rien particulière. Car si elle était bien enceinte de triplés, lors de l’accouchement, Laurence perd un des bébés. Son époux, Paul, décide alors d’adopter un petit garçon né le même jour et abandonné par ses parents. Mathis, Maud et...