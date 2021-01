Bientôt un film sur la jeunesse de Willy Wonka, annonce Warner Bros

Avis aux fans de « Charlie et la chocolaterie » ! Après avoir invité le jeune Charlie Bucket à vivre dans sa chocolaterie, Willy Wonka, personnage créé par Roald Dahl, va refaire son retour à l’écran. Mais cette fois, c’est à la jeunesse du grand chocolatier que le futur long-métrage en préparation par les studios Warner Bros s’intéressera.

En effet, les studios américains travaillent sur un préquel de « Charlie et la chocolaterie », qui s’intitulera « Wonka ». D’après le Hollywood Reporter, ce nouveau film se concentrera donc sur « le jeune Willy Wonka et son vécu avant d’ouvrir la plus célèbre chocolaterie du monde ».

« Wonka » sera réalisé par Paul King, à qui l’on doit notamment « Paddington », et devrait sortir sur les écrans en mars 2023. En ce qui concerne le casting, aucune information officielle n’a encore été révélée par Warner Bros. Mais selon le Huffington Post, Tom Holland et Timothée Chalamet feraient partie des candidats au rôle de Willy Wonka, interprété avec brio dans « Charlie et la chocolaterie » par Johnny Depp.