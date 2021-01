«Celebrating America»: comment Tom Hanks, Katy Perry ou John Legend ont célébré l’investiture de Biden sans public (vidéo)

L’émission était intitulée «Celebrating America» (célébrer l’Amérique) et remplaçait les traditionnels bals et concerts qui animent ordinairement la capitale fédérale à chaque investiture, annulés cette année pour cause de pandémie.

Durant ces 90 minutes très feutrées se sont succédé à l’antenne plusieurs chanteurs, certains enregistrés ailleurs aux Etats-Unis, mais aussi un chauffeur-livreur, une institutrice ou un jeune bénévole de 8 ans, Cavanaugh Bell.