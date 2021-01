Cette nouvelle campagne Bob qui a fait pleurer des chauffeurs conduisant sous influence d’alcool (vidéos)

Malgré la campagne Bob, qui récompense les conducteurs sobres d’un porte-clés depuis 25 ans, les Belges continuent de boire alors qu’ils prennent le volant. La nouvelle campagne prend donc le contre-pied et s’adresse aux conducteurs sous l’influence de l’alcool ou de la drogue et leur offre un porte-clés « non-Bob ». L’objet a la même typographie typique et la même couleur jaune, mais porte le prénom d’un enfant victime d’un chauffeur qui avait bu : Axelle, Corwin, Nathan, Laetitia… Une carte distribuée avec le porte-clés raconte l’histoire de la victime.

Les larmes des chauffeurs sous influence

Pour lancer cette nouvelle campagne, Vias a mis en ligne ce jeudi sur Youtube deux vidéos interpellantes et très fortes. Dans la première, les parents du petit Corwin, une des victimes d’un chauffard, racontent comment leur enfant est décédé dans un accident de la route. « Et au final… Corwin n’est plus là », entend-on dans la vidéo, où les parents rappellent qu’« il suffit d’une fois, et ça arrive ».