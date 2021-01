Maya Angelou a désormais une poupée Barbie à son effigie (photo)

Maya Angelou rejoint Rosa Parks, Ella Fitzgerald et Billie Jean dans la collection Barbie des femmes célèbres de l’histoire américaine des États-Unis. L’autrice afro-américaine militante est représentée dans une robe orangée aux motifs à fleur avec le bandeau assorti et tient entre ses mains le premier tome de son œuvre autobiographique, Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage, publié en 1969. La poupée est déjà en rupture de stock. Mattel a commencé cette collection en 2018 avec l’intention de présenter des femmes fortes et courageuses pour « qu’elles deviennent des modèles pour de nombreuses petites filles ». La poupée a été sculptée par Carlyle Nuera et est la première autrice de la collection.

