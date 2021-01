Le manga «Thermae Romae» a été adapté en animé et arrive sur Netflix

Le catalogue d’animation japonaise de Netflix s’étoffe et s’offre un succès avec Thermae Romae de Mari Yamazaki. Le manga a été publié au Japon entre 2008 et 2013 et s’est vendu à 12 millions d’exemplaires. L’histoire est celle de Lucius Modestus, un architecte du IIe siècle en manque d’inspiration. Il va trouver un passage temporel dans des thermes qui vont le conduire au Japon du XXIe siècle. Ses aventures vont l’amener à un dilemme : doit-il utiliser ses connaissances du futur pour le passé ?

La dessinatrice connaît bien l’Antiquité et le partage dans deux autres des mangas qu’elle a réalisé. Pline, le premier, retrace la vie du célèbre naturaliste romain et a été réalisé en collaboration avec le dessinateur Tori Miki. Mari Yamazaki va aussi tout prochainement sortir une série sur la Grèce antique et ses Jeux Olympiques avec Olympia Kyklos, à paraître chez Casterman le 17 mars prochain. Du côté de Netflix, la place accordée au film d’animation va s’agrandir puisque la plateforme espère sortir cinq longs-métrages d’animation par an d’ici quelques années.