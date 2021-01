La chanteuse Michelle Williams demande que les gens apprennent à lui «lâcher l’utérus»

Apparemment la chanteuse n’en fait pas assez pour un internaute et elle devrait avoir un enfant. Le 15 janvier dernier, alors que la chanteuse était en train de partager une vidéo d’elle montrant la quantité exorbitante de dédicaces qu’elle devait signer, un internaute s’est permis un commentaire déplacer. Sous la vidéo, l’abonné écrit : « Michelle je t’aime, mais tu devrais avoir des enfants… tu as l’air de t’ennuyer ». La réaction de la chanteuse a été immédiate : « Tu es stupide ». L’abonné en rajoute et la juge de malpolie.

Sans hésitation Michelle Williams rétorque : « Non, ce qui est malpoli, c’est de dire à une femme qu’il faut qu’elle ait des enfants. Et si elle ne peut pas en avoir ? Si elle n’en veut tout simplement pas ? Fais attention à ce que tu dis, et ne sors plus ça à une femme. J’ai failli ignorer ce message, mais il faut que les gens apprennent à nous lâcher l’utérus ». Un discours simple et efficace qui a su marquer l’abonné qui s’est par la suite excusé et promis de ne pas oublier.

Cette tendance observée à vouloir absolument voir une femme devenir mère devient un sujet important et nombreux sont ceux à dénoncer cette pression à la maternité.