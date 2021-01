Le célèbre journaliste Larry King s’est éteint à 87 ans

Le célèbre journaliste et animateur de télévision américain Larry King est mort à 87 ans, a annoncé samedi sa compagnie, Ora Media. « Avec une profonde tristesse, Ora Media annonce le décès de notre cofondateur et ami Larry King, qui est mort à l’âge de 87 ans au centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles », peut-on lire dans un communiqué de la compagnie publié sur le compte Twitter officiel de cette figure légendaire de la télévision américaine.

Larry King s’est fait connaître en 1978 en tant qu’animateur de l’émission de radio The Larry King Show avant d’animer son propre talk-show sur CNN pendant 25 ans. Il était reconnu aux États-Unis comme l’un des plus grands interviewers et a réalisé pas moins de quarante mille interviews. Certaines sont devenues cultes, grâce à son ton tranquille et facilement abordable il a alors réussi à interviewer des célébrités plutôt réticentes comme Frank Sinatra ou bien Marlon Brando et son baiser mémorable.