À la télé ce soir: «White House Down» ou «Le sens de la fête» avec Jean-Pierre Bacri (vidéos)

John Cale, policier, a postulé sans succès pour intégrer les services secrets, chargés de la protection du président des Etats-Unis. Afin de ne pas décevoir sa fille, Cale décide de lui annoncer la nouvelle plus tard et l’emmène dans une visite guidée de la Maison Blanche. Mais celle-ci est prise d’assaut…

Traiteur depuis trente ans, Max a l’art d’organiser des fêtes réussies. Les futurs époux, Pierre et Héléna, lui demandent de s’occuper de leur repas de mariage qu’ils veulent chic et sobre dans un château du XVIIe siècle. Max s’y engage et choisit son équipe…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Psychose », à 20H15 sur PLUG RTL – quatre étoiles

d’Alfred Hitchcock (1960)

Tourné en noir et blanc et à moindres frais (par sa propre équipe de télévision !), l’un des chefs-d’œuvre absolus du « grand maître autoproclamé du suspense » ! Un récit d’une efficacité et d’une logique effrayantes dont l’épilogue impose une relecture instantanée, et en bannit toute autre sauf à des fins d’analyse. L’auteur fut tellement satisfait de la B.O. de son complice habituel Bernard Hermann qu’il en doubla le cachet. C’est tout dire.

« Les Vikings », à 20H55 sur ARTE – quatre étoiles

de Richard Fleischer (1958)

« Ôôôôdin… » : le point d’orgue lyrique d’un des meilleurs films d’aventure de l’histoire, avec le fabuleux duel final entre Kirk Douglas et Tony Curtis. Avec aussi Janet Leigh, qui était alors la légitime de ce dernier. L’auteur des « 20.000 lieues sous les mers », « Le voyage fantastique », « Tora ! Tora ! Tora ! » ou encore « Soylent Green » était un vrai touche-à-tout de génie !

« Le vieux fusil », à 23H05 FRANCE 2 – quatre étoiles

de Robert Enrico (1975)

Le premier triomphe au palmarès des Césars : meilleur film, meilleur acteur pour Philippe Noiret – après le refus de Lino Ventura ayant jugé le script trop violent ! – et meilleure musique pour François de Roubaix, victime d’un accident de plongée trois mois après la sortie du film. Son père vint chercher la statuette. Une œuvre exceptionnelle par son intensité dramatique, son romantisme et, osons le dire, son réalisme.

« HHhH », à 21H05 sur FRANCE 2 – deux étoiles

de Cédric Jimenez (2017)

L’adaptation du titre éponyme de Laurent Binet, Prix Goncourt du premier roman évoquant une nouvelle fois la mise à mort de Reinhard Heydrich, le « bourreau de Prague » et organisateur de la « solution finale », par des parachutistes autochtones envoyés par Londres en 1942 : un « exploit » qui retentit alors dans tous les pays alliés jusqu’à Hollywood où un premier film sortait déjà en 1943 ! Un exercice de style un peu pompeux, à l’image d’ailleurs du roman, et qui n’arrive pas à la cheville du superbe « Sept hommes à l’aube » de Lewis Gilbert, datant de 1975.