Alberto Grimaldi, producteur de «Le bon, la brute et le truand», est décédé

C’est le site spécialisé Variety qui a annoncé la triste nouvelle ce lundi matin. Alberto Grimaldi, qui a produit plus de 80 films notamment en Europe et aux États-Unis, est décédé « de causes naturelles », selon les dires de son fils, à l’âge de 95 ans.

Grimaldi était notamment connu pour avoir produit « Le bon, la brute et le truand », ainsi que le film « Gangs of New York » (2002) qui avait été nominé notamment dans la catégorie du meilleur film aux Oscars en 2003. Il avait produit son premier long-métrage en 1961, un western espagnol intitulé « L’ombra di Zorro ».