À la télé ce soir: «Le doudou» et «Mission Impossible 5»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Torpilles sous l’Atlantique, à 20h55 sur Arte – Quatre étoiles

de Dick Powell (1957)

Le duel impitoyable et palpitant, d’un bout à l’autre, entre un destroyer US commandé par Robert Mitchum et un U-Boot dirigé par Curd Jürgens. C’est en Technicolor et ça se termine par une belle et inattendue leçon d’humanité. À revoir sans hésiter.

Atlantique, latitude 41º, à 22h35 sur Arte – Quatre étoiles

de Roy Ward Baker (1958)

Sean Connery (007), Desmond Llewelyn (Q) et Honor Blackman (Pussy Galore) sont parmi les figurants dans cette évocation du naufrage du Titanic emmenée par Kenneth More, Laurence Naismith et Michael Goodliffe qu’on reverra deux ans plus tard dans « Coulez le Bismarck ! » de Lewis Gilbert. Une réussite d’ambiance dont James Cameron avouera s’être inspiré pour son… titanesque « remake » de 1997.

Mission Impossible : Rogue Nation, à 20h sur Club RTL – Trois étoiles

de Christopher McQuarrie (2015)

Le script est ingénieux sans être tarabiscoté, et la mise en scène totalement à la hauteur. En fait, ce qui est très plaisant dans ce numéro 5 de la saga désormais en concurrence directe avec James Bond, c’est que toute l’équipe est vraiment mêlée à l’action autour de Tom Cruise, tant et si bien qu’on renoue avec la tradition de la mythique série télé, non sans une bonne dose d’humour totalement rafraîchissante.

Le lieu du crime, à 21h sur TV5 Monde – Deux étoiles

d’André Téchiné (1986)

Coécrit par Olivier Assayas et Pascal Bonitzer, ce drame policier campagnard laisse quelques zones d’ombre mais n’en dégage pas moins un charme évident dans le chef de Catherine Deneuve et carrément troublant dans celui de la déjà sulfureuse Claire Nebout, dont c’est la toute première apparition à l’écran.

Pauline à la plage, à 20h50 sur France 5 – Une étoile

d’Éric Rohmer (198h)

Certains louent la beauté, la simplicité et la fraîcheur des films de feu Rohmer, alors que d’autres n’ont jamais supporté son style épuré au niveau de la mise en scène et irrémédiablement bavard du côté son. Deux ans après la disparition du natif de Corrèze, le débat reste ouvert…