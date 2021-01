Un Américain très chanceux remporte un milliard de dollars à la loterie

Le jackpot du Mega Millions attendait un gagnant depuis septembre, et voilà qui est fait ! Loterie populaire aux États-Unis, le Mega Millions n’avait plus trouvé de vainqueur pour son jackpot depuis septembre, lorsqu’un Américain a remporté 120 millions de dollars. Depuis quatre mois donc, la cagnotte, qui est redescendue à 20 millions après cela, n’a cessé de grimper, jusqu’à atteindre un milliard de dollars. Un montant qui est l’un des plus élevés jamais remporté dans l’histoire de la loterie américaine, ont affirmé les organisateurs à NBC.

Vendredi, le 22 janvier, un ticket possédait donc les six nombres tirés au sort. Son propriétaire, qui n’a pas encore été identifié, est donc maintenant milliardaire. Il peut décider de recevoir la somme gagnée en une seule fois (après la taxation du montant, il toucherait +/- 740 millions de dollars) ou en plusieurs fois sur du long terme.

On peut dire que cet Américain est un sacré chanceux, sachant qu’il n’y avait qu’une chance sur 302 millions qu’il remporte le jackpot.