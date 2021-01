«Si on n’a pas d’espoir quand on a 20 ans, alors que nous reste-t-il?»: le discours percutant d’un jeune Youtubeur français

Gaspard Guermonprez est un jeune Youtubeur français de 23 ans, aussi journaliste et vidéaste. Il est connu pour ses vidéos sous le nom de Gaspard G, et habituellement, ses productions sont vues par quelques dizaines de milliers d’internautes maximum. Mais sa dernière vidéo, elle, vient de dépasser les 138 milliers de vues. Intitulé « Les meilleures années de nos vies », ce « face-cam’ » de Gaspard interpelle les autorités et la population dans son ensemble, au nom des étudiants Français ou non, qui n’ont plus le droit de suivre leurs cours normalement.

« Cette histoire est inspirée d’une histoire vraie. C’est l’histoire d’Heïdi, d’Antonin, de Hugo, la réalité de Ryan, d’Émilie, de Clara et de millions d’autres », commence Gaspard dans sa vidéo postée sur Twitter et Instagram. « Depuis presque un an, ma chambre est devenue mon bureau, mon lieu de repos, mon cinéma, mon amphi, ma BU, ma cafét, et il est vrai, un mini-bar quand je craque », énonce-t-il, comparant cette pièce à un « repère dans un monde devenu fou » mais « qu’on veut quitter pour de bon comme un naufragé pris au piège ».