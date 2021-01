Le mystère Marie-France Pisier

Disparue voici dix ans, Marie-France Pisier refait parler d’elle via la très sombre affaire Olivier Duhamel. Depuis le début du mois et la parution du livre de Camille Kouchner (sa nièce), « La familia grande », son nom a souvent été prononcé et écrit. Elle était la sœur d’Evelyne Pisier, l’épouse d’Olivier Duhamel (après avoir été celle de Bernard Kouchner). La belle Marie-France a été la compagne de Thierry Funck-Brentano, lui-même cousin germain d’Olivier Duhamel. La mère du premier et le père du second étaient jumeaux. Lorsque Marie-France Pisier a eu connaissance des actes...