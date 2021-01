Meghan et Harry toujours en guerre contre les médias

Il ne se passe pas une semaine sans que Meghan Markle, ex-actrice américaine de 39 ans devenue l’épouse du prince Harry et duchesse de Sussex, ne fasse la Une de l’actualité. Elle reproche à Associated Newspapers – qui édite le Mail Online, le « Daily Mail » et sa version dominicale « Mail on Sunday » – d’avoir porté atteinte à sa vie privée en publiant des extraits d’une lettre manuscrite adressée à son père Thomas Markle en août 2018...