À la télé ce soir: «The Voice Belgique» et «60 Secondes Chrono»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« L’aigle des mers », à 13h35 sur Arte - Trois étoiles

Trois ans après « L’invincible armada », l’Anglaise Flora Robson reprend le rôle de la reine Elizabeth Ire dans cet épique film de pirates toujours considéré, avec « Capitaine Blood » du même auteur avec le même Errol Flynn, comme l’un des meilleurs du genre, tant par les cinéphiles que par les historiens les plus sérieux du septième art, avec son style théâtral noir et blanc typique de l’époque.

« American Ultra », à 21h55 sur AB3 - Deux étoiles

Le sympathique Jesse Eisenberg ( »Le village », « Bienvenue à Zombieland », « The Social Network »…) et la jolie Kristen Stewart forment le couple de héros malgré eux dans cette parodie d’action assez amusante rameutant tous les poncifs de la production californienne et contemporaine du genre. Le script est signé Max Landis, qui n’est autre que le fiston de John, le père des « Blues Brothers » et du « Loup-garou de Londres ». Topher Grace, Bill Pullman et l’élégante Connie Britton complètent la distribution.

« La rupture », à 20h10 sur Plug RTL - Une étoile

L’acteur Vince Vaughn a lui-même coécrit et… coproduit cette comédie sentimentale parfois plus amère que douce, forcément très américaine à travers ses clichés et ses raccourcis, et dont Jennifer Aniston a surtout récolté les marrons, avec une double récompense aux Teen & Peoples’s Choice Awards.

« Top Cops », à 20h15 sur AB3 - Une étoile

On ne s’ennuie pas tout à fait avec ce énième « buddy movie » réservant même quelques bons moments, mais l’ensemble donne tellement l’impression de déjà-vu qu’on s’interroge plus que jamais sur la nécessité d’insister tant et plus dans de tels filons qui alimentent à l’obésité une production californienne de moins en moins capable d’échapper aux diktats de son fast-food.

« Budapest », à 23h00 sur C8 - Une étoile

Cet ersatz « parigot » de « Very Bad Trip » n’arrive jamais à la cheville de son modèle, lequel ne volait déjà pas vraiment haut. À réserver aux inconditionnels de Manu Payet…