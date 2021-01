Le pick-up en Europe

En Europe, le Jeep Gladiator est disponible avec le nouveau moteur V6 MultiJet de 3,0 litres, développant 264 ch et 600 Nm de couple. La palette de couleurs comprend 9 teintes extérieures en combinaison avec un soft top ou un toit rigide. Disposant d’un plateau de 1,53 m de long, le Gladiator peut être configuré en plusieurs versions de pare-brise et de toit : hardtop en trois parties, soft top et sans toit. Une gamme de 200 accessoires permet de personnaliser au maximum ce véhicule qui risque bien de faire chavirer les aficionados de la marque.

