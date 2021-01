BMW iX3: 100% électrique

À première vue, il ressemble à un X3 « lambda ». Mais à y regarder de plus près, l’iX3 diffère par des inserts bleus disséminés sur la carrosserie, une calandre aux proportions revues à la hausse, des boucliers avant et arrière lissés et dépourvus de prises d’air, ainsi que par des jantes spéciales de 19 ou de 20 pouces censées limiter la traînée de l’air. À la différence des i3 et I8 qui ont été développés uniquement pour recevoir une mécanique électrique, l’iX3 est un X3 modifié pour fonctionner grâce à cette énergie. Cependant, la conversion a été très bien étudiée puisque les...