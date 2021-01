Herta au tribunal après la mort d’un enfant à cause d’un Knacki

Ce lundi 25 janvier, le président d’Herta, Arnaud de Belloy, s’est rendu au tribunal correctionnel de Dax. Son tort : sa société serait coupable d’« homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ». En 2014, un enfant de 3 ans, Lilian, est décédé en mangeant une saucisse Knacki et ce n’est qu’aujourd’hui que la plainte des parents est véritablement entendue devant la justice. Comme l’expliquent ses parents, ce n’est toutefois pas l’argent qui les intéresse avec ce procès.

Un produit non adapté à l’œsophage des plus petits

Il y a sept ans, Lilian est avec sa famille bordelaise dans un camping et sa mère prépare pour les enfants des haricots verts avec des Knacki coupées en rondelles. Mais après quelques bouchées, le garçon s’étouffe avec un bout de saucisse. Ses proches ont beau immédiatement faire la manœuvre de Heimlich, appeler les secours et faire tout le nécessaire, le morceau reste bloqué. Quand il est enfin retiré, c’est trop tard, il fait déjà une crise cardiaque et meurt peu après.