AB3 fait se confronter les meilleurs coiffeurs du pays dans une nouvelle émission

L’émission a beau être nouvelle, le concours ne date en réalité pas d’hier. Il s’agit déjà de la 66e édition du « Style & Colour Trophy » qui a pour but de « révéler les coupes et les couleurs tendances, de dévoiler les nouvelles techniques et innovations d’un secteur en constante évolution mais, surtout, de mettre en valeur le savoir-faire de l’élite de la coiffure ».

Ce sera la finale qui sera diffusée sur AB3. En amont, plus de 100 candidats de Belgique et du Luxembourg se sont déjà affrontés. Désormais, ils ne sont plus que huit. Pour désigner le grand gagnant, ils seront jugés sur trois épreuves : réaliser le meilleur balayage, la meilleure coloration et la meilleure coupe. Le jury sera quant à lui constitué de quatre experts du milieu, dont deux francophones, Laetitia Guenaou et Frédéric Van Espen, le coiffeur de la reine Mathilde. Celui qui arrivera en première position aura la chance de participer à la déclinaison internationale du concours, et donc d’acquérir une certaine renommée et visibilité.