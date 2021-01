Suzane: «J’ai toujours voulu être une artiste»

Il y a deux ans à peine, c’est tout juste si on savait qui elle était. Depuis, ses chansons sont sur toutes les lèvres et, lors des dernières Victoires de la musique, Suzane a été sacrée « révélation » de l’année. En ce début de 2021, elle propose une réédition de son premier album, « Toï Toï II ». L’occasion de mieux connaître cette danseuse de formation, qui aura galéré pendant plus de dix ans avant de devenir chanteuse, et de partager avec elle la vision d’un monde un peu perché mais plutôt chavirant. Même si les femmes n’y ont pas encore trouvé la place qui leur...