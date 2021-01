Test – MXGP 2020 : une timide entrée sur next-gen

Les simulations sportives et de course ont pris, depuis de nombreuses années déjà, l’habitude de se renouveler au début de chaque nouvelle saison. En effet, les changements d’équipes ou d’écuries forcent les éditeurs à proposer un nouveau titre tous les 12 mois, avec son lot de nouveautés propres au nouvel opus. Évidemment, le championnat de MXGP et ses motocross n’échappent pas à la règle. Après être sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One au milieu du mois de décembre, MXGP 2020 débarque sur next-gen avec un upgrade sur Xbox Series et une version dédiée sur PS5. Une arrivée sur next-gen...