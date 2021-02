À raconter aux enfants: sur les traces des animaux fantastiques et imaginaires

La licorne, le dragon, le loup-garou… sont des créatures fantastiques bien connues, qui peuplent nombre de contes et dessins animés et qui font partie intégrante de l’imaginaire enfantin. Dans ce cas-ci, le mot « fantastique » signifie « surnaturel », c’est-à-dire « plus fort que le naturel ». Et beaucoup de ces animaux sortent en fait tout droit de l’imagination de l’homme. Mais d’où nous est venue cette idée d’inventer de drôles de bébêtes ?

Pour savoir depuis quand on imagine ces créatures, il faut remonter assez...