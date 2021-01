«Derrière la haine» version cinéma

Banlieue bruxelloise, années 60. Alice et Céline sont voisines et amies. Les deux sont aussi les mamans respectives d’un fils. Les deux bambins ont d’ailleurs à peu près le même âge, et régulièrement l’une garde celui de l’autre et vice versa. Tout va pour le mieux jusqu’au jour où un tragique accident survient à l’un d’eux. En cause, probablement un moment de distraction d’Alice. Céline ne le lui pardonne pas et progressivement, les relations entre les deux femmes virent au cauchemar… De quel film rêve-t-on de devenir l’auteur quand on est à la fois fan d’Alfred Hitchcock, de David Lynch...