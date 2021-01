L’initiatrice de #balancetonporc jugée en appel pour diffamation

L’initiatrice du mot-clé #balancetonporc, condamnée pour diffamation en première instance, est jugée en appel mercredi à Paris sur assignation d’un homme qu’elle avait accusé nommément de harcèlement sexuel en octobre 2017, en pleine vague de libération de la parole des femmes.

L’étincelle qui a tout déclenché

Plus de trois ans après l’onde de choc qui avait suivi la mise en cause du producteur américain Harvey Weinstein, la cour d’appel réexamine ce dossier qui a valu à Sandra Muller d’être condamnée le 26 septembre 2019 à payer 15.000 euros de dommages-intérêts à Eric Brion. Le 13 octobre 2017, la journaliste avait posté sur Twitter les mots : « #balancetonporc!! Toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent (sic) sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends ». Quatre heures plus tard, elle avait écrit : « ’Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit’ Eric Brion ex-patron de Equidia #balancetonporc ». Des milliers de femmes avaient alors pris la parole pour dénoncer harcèlement ou agressions sexuelles sous ce mot-dièse ou son équivalent en anglais #Metoo (#MoiAussi) lancé par l’actrice Alyssa Milano.