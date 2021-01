Consentement sexuel: oui mais…

Le consentement sexuel ! On en parle constamment et à juste titre. Qui oserait nier son importance. Il est une des bases essentielles d’une relation sexuelle et doit être enseigné à toutes et tous pour devenir la normalité car un rapport intime, c’est la rencontre consciente, désirée, éclairée, de deux corps et quand on aime, de deux cœurs. Il est impératif que les personnes se donnent mutuellement leur accord pour que la relation sexuelle ait lieu et engendre des plaisirs partagés.

Mais pourquoi diable a-t-on choisi un tel mot pour une notion si importante ? Le consentement… Le Larousse le définit comme « l’action de donner son accord à une action, à un projet ». L’un propose et l’autre consent, ou non. Le philosophe Philippe Merlier développe la notion et explique : « Provenant du latin cum-sentire (sentir avec), la notion de consentement désigne un accord, une conformité ou une uniformité d’opinion. Comme la permission ou l’agrément, le consentement est lié à des actions de la vie quotidienne où l’événement dépend en partie de nous, en partie de la volonté des autres. Le consentement – en tant que conformité de sentiment –, veut dire qu’on tombe d’accord avec celui qui demande le consentement. Consentir a deux sens : il peut signifier accorder, autoriser, se prononcer en faveur de quelque chose, accepter que quelque chose se fasse ; ou se rendre à un sentiment ou à une volonté d’autrui. Le terme maritime d’origine signifie, pour un navire, se courber sous l’effort : mais justement, on pressent déjà que l’usager ne doit pas consentir comme dans la tempête le navire craque et se courbe sous l’effort. » (1)