À la télé ce soir: la nouvelle série «Je te promets» et «#Investigation»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le bateau », à 21h10 sur La Trois - Quatre étoiles

En plus de ce « director’s cut », il y aura même la version télévisée de six épisodes totalisant quelque 293 minutes. L’odyssée du sous-marin U-96 alias « Das Boot » est devenu un grand classique, au point d’ouvrir tout grand à son réalisateur les ballasts hollywoodiens. Un formidable exploit quand on pense à tous ces films de guerre dont les Allemands ont été – tout naturellement – les « mauvais ».

« Meurs un autre jour », à 20h15 sur AB3 - Quatre étoiles

Le vingtième de la série officielle dont il réalise magistralement la synthèse à tous les niveaux, et aussi le dernier interprété par Pierce Brosnan. Place au « reboot » de l’ère Craig et adieu l’espion… qu’on aimait tant, en attendant toujours « Mourir peut attendre ».

« Le procès du siècle », à 13h35 sur Arte - Trois étoiles

L’histoire parfaitement authentique de cet invraisemblable procès qui, devant la justice anglaise au tout début du siècle, opposa l’historienne new-yorkaise Deborah Lipstadt au négationniste autochtone David Irving, respectivement incarnés par Rachel Weisz et Timothy Spall. Une parfaite reconstitution dans le plus pur style BBCéen par le réalisateur de « Bodyguard » : de quoi ravir les amateurs de grands films de prétoire, avec aussi le toujours excellent Tom Wilkinson.

« Alceste à bicyclette », à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

Le duel d’acteurs auquel se livrent Lambert Wilson et Fabrice Luchini n’est pas qu’une brillante et virtuose évocation du « Misanthrope » de Molière, c’est aussi et surtout une subtile réflexion sur les arts de la scène et des plateaux contemporains, d’où un contraste des dialogues nous rappelant que le français est une langue d’une richesse… effroyablement incomparable.

« Gone Baby Gone », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

La première réalisation de l’acteur, futur auteur de « Argo », était déjà prometteuse avec ce récit d’une disparition dans les rues de Boston, dont l’ambiance n’est pas sans rappeler celle de « La nuit des juges »de Peter Hyams.