Corroy, sur le plan du Louvre

Le château de Corroy, dans l’entité de Gembloux, est toujours occupé par le quinzième marquis de Trazegnies, Olivier. Mais il n’appartient plus à cette dynastie. Avec ceux de Laarne et Beersel en Flandre, Corroy est l’un des trois châteaux donnés à l’Association royale des Demeures historiques & Jardins de Belgique, présidée le prince Lorenz. Cette association a désormais la charge de préserver cet endroit, considéré comme le plus remarquable château médiéval du XIIIe siècle en Belgique, classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie. Ce qui frappe, explique l’association du prince...