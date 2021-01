Leonardo DiCaprio appelle Joe Biden à «être le leader du climat dont nous avons besoin»

Il était un soutien explicite du démocrate lors des élections présidentielles de novembre et c’est donc logiquement que Leonardo DiCaprio a félicité Joe Biden pour son arrivée à la Maison-Blanche. Mais il ne veut pas se contenter de ça. Dans une lettre adressée au président et publiée sur Instagram, l’acteur explique vouloir des actions concrètes pour protéger la planète. Maintenant, il est plus que temps d’agir selon lui.

Un moment « décisif »

Après avoir remis ses félicitations à Joe Biden, Leonardo DiCaprio ne tarde pas à aborder le cœur du sujet. « Bien que nous nous remettons du Covid-19 et reconstruisons l’économie mondiale, nous devons aussi agir sur le changement climatique (...) cette décennie est décisive pour juguler la crise climatique », explique-t-il avant d’ajouter : « On se souviendra de vous comme ‘le président du climat’ qui a éloigné l’humanité du bord de la falaise. Vous pouvez transformer les systèmes d’énergies de ce monde, passer des combustibles fossiles à une énergie renouvelable, tout en créant des emplois et en réduisant la pollution en plus de gérer les inégalités économiques, racial et de santé ». « Président Biden: vous pouvez être le leader du climat dont nous avons besoin », insiste-t-il.

En ce sens, l’une des premières actions du président Joe Biden n’est pour lui déplaire. Les Etats-Unis viennent en effet de réintégrer l’Accord de Paris sur le climat, avec toutes les contraintes d’objectifs que cela comporte. Mais Leonardo DiCaprio prévient : il faudra aller encore plus loin. « Votre engagement à reconstruire des emplois avec les énergies renouvelables et d’aborder l’héritage de l’injustice environnementale est la mesure consécutive que la science et notre futur exige », ajoute-il avant de conclure : « Nos enfants et petits-enfants doivent voire cette période comme le moment où le monde a été sauvé ».