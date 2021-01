France: des stars protestent contre la limite d’âge de 13 ans dans la loi sur les actes sexuels

Cela devait être une loi plutôt consensuelle. Tous les groupes politiques ont en effet approuvé la proposition de loi de la sénatrice Annick Billon d’établir un nouvel article dans le code pénal français. Le but, s’il est confirmé par l’Assemblée nationale : « affirmer l'interdiction absolue de tout acte sexuel entre une personne majeure et un mineur de moins de 13 ans » et punir ce genre de fait de 20 ans de prison. Il a été question d’établir le seuil d’âge à 15 ans mais cela n’a pas été fait, ce qui a provoqué la colère de nombreuses personnalités qui ont protesté contre cette décision, quitte à parfois user de quelques raccourcis.

« J’avais 13 ans. Aurais-je pu être consentante ? »

Parmi les stars qui se sont fait le plus entendre, on trouve Alexandre Lamy. Sur Instagram, elle écrit : « J’ai 13 ans, j’ai une tête à consentir à une relation sexuelle ? Non à l’amendement Annick Billon ». En fin de message, elle appelle à relever la barre à 15 ans, voire 18 ans en cas d’inceste ou de situation d’handicap. « Messieurs du Sénat votre devoir est de protéger les enfants », conclut-elle.