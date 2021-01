Deux bébés jaguars sauvés des trafiquants grâce aux réseaux sociaux (vidéo)

C’est une histoire tragique que celle de ces deux jaguars, un mâle et une femelle, à peine âgés de trois mois. Il y a peu, des braconniers les croisent dans une forêt nicaraguayenne de la région autonome de la Côte caraïbe nord. Pour mettre la main dessus, ils tuent d’abord leur mère et s’en emparent ensuite. Mais alors qu’ils sont sur le point de les vendre, une alerte envoyée sur les réseaux sociaux permet de les sauver in extremis.

Historiquement, les jaguars étaient présents sur un immense territoire allant de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis jusqu’à l’Argentine. Aujourd’hui, cette espèce est classée comme quasi-menacée et tend de plus en plus à se cantonner aux forêts tropicales de l’Amazonie et de la côte caribéenne de l’Amérique centrale. L’extension de l’agriculture, notamment au Brésil, et le braconnage continuent de réduire le nombre de jaguars. Si cette tendance venait à continuer, les conséquences sur la faune sauvage seraient importants vu le rôle de superprédateur et donc d’espèce clé de voûte que joue le jaguar.