La prochaine saison de Mask Singer reportée

Encore une fois, les chaînes de télévision tremblent à l’idée qu’un nouveau confinement ne soit proche. Du côté de TF1, cette incertitude a eu raison de la prochaine saison de « Mask Singer ». La production a fait savoir que son émission serait reportée, malgré le succès promis par les hautes audiences de ses deux premières éditions. Pour TF1, organiser cela alors que les signes épidémiologiques négatifs se multiplient serait inconscient, surtout vu ce qu’il faut mettre en place comme infrastructure pour « Mask Singer ».

Plusieurs mois de retard

A l’origine, la première chaîne française avait prévu de faire débuter la troisième saison dès la fin février. Mais il est loin d’être certain que la France ne soit pas totalement confinée d’ici là. Or, « Mask Singer, c'est un gros barnum qui demande trois semaines de production avec un protocole sanitaire strict », explique une salariée de l'émission au Parisien. « Et vu le durcissement envisagé, comme en Allemagne, on a préféré ne pas prendre de risques ».

Le tournage de l’émission n’est pas totalement annulé pour autant. Toute une partie du travail nécessaire pour l’organiser a déjà été fait et il s’agit simplement de décaler. « Mask Singer » ne reviendra donc pas en février-mars prochain mais réinvestira les studios au grand minimum en mai. Le programme devrait plus probablement être diffusé pour le début des vacances d’été avec un jury inchangé, autrement dit un an après la deuxième saison, du moins si le vaccin permet d’entamer efficacement une sortie de crise d’ici là.