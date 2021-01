À la télé ce soir: «On se retrouvera» et Claude de «Koh-lanta» dans «Les touristes»

Après le zoo, la haute-montagne, la police et les Sapeurs-pompiers, voici la 5e aventure volet des Touristes. Pour cette nouvelle édition, Cartman, Camille Cerf, Claude Dartois, Lola Dubini et Florent Peyre partent en immersion à l’école de cascades Action Training Production, première école européenne, mondialement reconnue, fondée et pilotée par Louis-Marc Marty.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Premier contact, à 21h15 sur C8 – Trois étoiles

de Denis Villeneuve (2016)

Tiré d’un roman à succès du New-Yorkais d’origine asiatique Ted Chiang, ce récit de science-fiction initiatique réalise globalement le lien cinéphilique entre le très philosophique « 2001 : l’odyssée de l’espace » de Kubrick et le naïf « Rencontres du troisième type » de Spielberg. C’est superbement filmé et aussi très cohérent sur le plan stylistique, dans la recherche d’une ambiance à la fois intimiste et… planétaire.

Invisible Man, à 22h sur Be1 – Trois étoiles

de Leigh Whannell (2020)

Elisabeth Moss incarne avec une conviction hallucinante la victime dans cette dernière version du roman de H. G. Wells publié en 1897. Un excellent thriller d’ambiance dont le caractère horrifique est majoritairement suggéré, ce qui est normal puisqu’il est par définition… invisible.

Speed 2 : cap sur le danger, à 20h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Jan de Bont (1997)

Le numéro un avait révélé Sandra Bullock et obtenu deux Oscars en 1994. Cette suite maritime dut se contenter du « Razzie Award de la pire suite de l’année ». Un peu sévère. On a fait bien pire. Et au générique, il y a quand même Willem Dafoe et Lois Chiles, la James Bond girl de « Moonraker », l’une des plus séduisantes de la galerie.

Star Trek Into Darkness, à 23h20 sur C8 – Deux étoiles

de J.J. Abrams (2013)

Après son redémarrage plutôt réussi de la mythique saga en 2009, et son surprenant « Super 8 » coproduit par Spielberg, le réalisateur new-yorkais qui reprendra les rênes de « Star Wars » est revenu aux aventures de l’Enterprise avec le même trio (Chris Pine, Zachary Quinto et Zoe Saldana), cette fois à la poursuite d’un dissident qui s’est juré d’engendrer une nouvelle guerre intergalactique. Sans surprise.

Les aventures extraordinaires d’un apprenti détective, à 20h sur Club RTL – Une étoile

de Jonathan Newman (2013)

Encore un « pilote » de saga avortée ! En effet, on ne verra sans doute jamais la suite des pérégrinations du jeune enquêteur intrépide incarné par le Gallois Aneurin Barnard.