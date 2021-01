À la télé ce soir: la finale de «Ninja Warrior» et «Eurovision France»

Après plusieurs semaines de compétition sur le parcours de qualification le plus difficile jamais réalisé et des demi-finales d'anthologie, place à la grande finale. Ils étaient 200 candidats à tenter de surmonter ce nouveau parcours d'obstacles réputé infranchissable. Seuls 28 d'entre eux vont tenter de se mesurer à l'emblématique « Tour des Héros ».

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Meurs un autre jour », à 21h25 sur AB3 - Quatre étoiles

Le numéro 20 de l’éternelle saga et aussi l’un des meilleurs. Luxe, raffinement, humour et clins d’œil à gogo : tout ce qui faisait le charme des James Bond avant le total revirement de l’ère Daniel Craig. La vérité est qu’avec ce « Die another Day » que chante avec brio Madonna, le vrai héros de Ian Fleming semble avoir vraiment disparu.

« Le fruit défendu », à 00h00 sur France 5 - Trois étoiles

La deuxième collaboration entre le grand cinéaste d’origine arménienne et Fernandel est adaptée d’un roman de Georges Simenon, et doit beaucoup aux charmes généreux de la jeune Françoise Arnoul. Une scène de baiser fit scandale, imposant le fameux « rectangle blanc » à l’ORTF ! Les « plus » cinéphiliques foisonnent, avec les présences de notre compatriote anversois Jacques Castelot, de Sylvie (la future « Vieille dame indigne » de René Allio) et des parents Sardou.

« Turbo », à 18h25 sur AB3 - Deux étoiles

Il faut reconnaître qu’en transformant un escargot en bête de course aux 500 Miles d’Indianapolis, l’auteur de « Gang de requins » démontre qu’il n’est pas à cours d’imagination ! Un pur produit DreamWorks de bonne… allure.

« Kill Bill Volume 2 », à 20h15 sur Plug RTL - Deux étoiles

Deuxième volet du diptyque culte, avec, en point d’orgue, le fabuleux duel de « tigresses » entre Uma Thurman et Darryl Hannah. Une ode toujours rythmée et stylisée à la violence et à l’humour noir-sang-jaune : élément clé de la modernité cinématographique pour certains ou ridicule voire indigeste assemblage de clips sans queue ni tête pour d’autres, avec d’évidentes références au western spaghetti et au cinéma d’action asiatique.

« Gone Baby Gone », à 22h35 sur Plug RTL - Deux étoiles

La première réalisation de l’acteur, futur auteur d’« Argo », était déjà prometteuse avec ce récit d’une disparition dans les rues de Boston, dont l’ambiance n’est pas sans rappeler celle de « La nuit des juges » de Peter Hyams.