«Poule mouillée», «porc», etc. : PETA dénonce un langage «oppressif» envers les animaux

Pour donner une idée plus concrète de ce qu’il faudrait faire, l’association présente quelques exemples. Il ne faudrait par exemple plus traiter quelqu’un de « cochon » s’il est sale mais simplement dire qu’il est « dégoûtant ». Si une personne ne fait rien de sa journée, il serait inapproprié de la traiter de « paresseuse » mais de « fainéante ». Et si un anglophone trouve que son camarade de classe est vilain, pas besoin de le qualifier de « serpent ». Dire tout simplement que c’est un « con » suffira !

Sur Twitter, l’association explique que le choix du vocabulaire peut « créer un monde plus inclusif ou perpétuer l’oppression ». Ainsi, « utiliser un animal comme une insulte renforce le mythe selon lequel les humains sont supérieurs aux autres animaux et qu’il est justifié de les bafouer ». « Défendez la justice en rejetant le langage suprémaciste », demande PETA, qui s’inscrit ici dans sa logique de lutte contre le spécisme, à savoir l’idée de l’espèce humaine serait supérieure aux autres animaux.

L’initiative de PETA, si elle a été likée plus de 5.000 fois, a cependant provoqué un certain scepticisme parmi les internautes, voire une hostilité. Une femme juge par exemple que cela ne servirait à rien puisque les animaux ne comprennent pas les mots, ce à quoi PETA répond : « Si vous croyez à l'égalité et à la justice, il n'est pas difficile de comprendre qu’utiliser un nom d’animal comme une insulte peut aggraver la souffrance animale. Toute l'horreur infligée aux animaux est enracinée dans la fausse idée qu'ils sont inférieurs à nous et ne méritent pas le respect ».