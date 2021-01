Les célèbres moufles de Bernie Sandrs vont pouvoir être vendues à tout le monde: leur créatrice a trouvé un fabricant

Elles ont fait le tour du monde, ont été admirées par des centaines milliers de personnes et ont conquis les cœurs de milliers d’entre eux le 20 janvier dernier. Ce sont les moufles en laine de Bernie Sanders ! Devenues toutes aussi célèbre que le sénateur américain lui-même, elles ont été créées par une enseignante fan de Bernie Sanders, qui s’est ensuite retrouvée débordée de demandes d’achat . Cependant, Jennifer Ellis n’en a cousu que quelques exemplaires, et il lui était impossible de satisfaire toutes les commandes elle-même. Mais elle vient de trouver la solution.

« Je savais qu’il y avait un moyen de vous les procurer -- et je l’ai trouvé !! », s’est exclamée l’enseignante, devenue subitement célèbre après que la photo de Bernie Sanders portant ses moufles à la cérémonie d’investiture du président Joe Biden fasse le tour du monde.

Des moufles offertes à Bernie Sanders pour le consoler en 2016

Cette enseignante de 42 ans menait, jusque-là, « une vie tranquille » dans sa petite ville d’Essex Junction, dans le Vermont. Fan du sénateur socialiste, écolo convaincue, elle lui avait envoyé une paire de moufles, – en laine recyclée, doublées de tissu polaire fait de bouteilles en plastique également recyclées – après sa défaite contre Hillary Clinton à la primaire démocrate pour la présidentielle 2016, pour le consoler. Elle savait, par une connaissance commune, qu’il les aimait bien, rien de plus.

Puis l’an dernier, lorsque Bernie tentait à nouveau sa chance pour la présidentielle, elle a appris qu’il avait prêté les moufles à quelqu’un qui avait froid aux mains. « J’ai été si touchée que je lui ai envoyé 10 autres paires », a-t-elle expliqué à l’AFP.

Cela lui avait déjà valu un mini-buzz, mais sans comparaison avec celui qui l’entoure depuis le 20 janvier : son téléphone sonne sans arrêt, sa boîte mail a explosé. Et un nombre infini de ‘mèmes’ – des images créées par les internautes, montrant le sénateur socialiste du Vermont, bientôt octogénaire, emmitouflé dans sa doudoune et ses moufles, superposées à La Cène de Léonard de Vinci ou d’autres célébrissimes tableaux – ont enflammé les réseaux sociaux.

AFP

« Beaucoup, beaucoup d’entre vous ont cherché à acheter une paire de ces superbes moufles. Malheureusement, je ne les fabrique plus vraiment. Mais je veux être sûre que vous en obteniez une paire », a expliqué l’enseignante dans une vidéo postée sur le site internet de la firme Teddy Bear.

Jennifer Ellis a précisé à l’AFP avoir reçu quelque 13.000 mails de personnes désireuses d’acheter ces moufles. « Et pas juste une paire, ils en veulent beaucoup ».

1,8 million de dollars récoltés grâce à la fameuse photo

Derrière l’énorme succès des moufles de Bernie Sanders, et plus largement de la photo le montrant assis dans le froid à l’investiture de Joe Biden, il y a aussi un geste généreux du sénateur américain. En effet, grâce à la popularité du fameux cliché, il a réussi à récolter 1,8 million de dollars, soit 1,5 million d’euros, pour des associations venant en aide aux personnes âgées à faible revenu. En effet, de nombreux pulls et t-shirts à l’effigie de Sanders ont été vendus dans tous les États-Unis.