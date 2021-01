À la télé ce soir : le film «Girl» et «Camping Paradis»

Lara, 15 ans, est née garçon. Elle est prête à tout pour devenir fille et ballerine professionnelle. Lara est belle comme le jour, a une chevelure d’ondine, des yeux bleu azur, des lèvres ourlées, un visage d’ange, un courage et une détermination sans limites. Elle espère être opérée et devenir étoile...

Xavier surprend une conversation téléphonique de Stéphanie et comprend que l'infirmière mène apparemment une double vie. Il n'a pas d'autre choix que de prévenir Tom, lui qui n'avait pas semblé si heureux depuis un moment. Alix, la mère de Simon, fait découvrir le camping à Eric, son nouveau compagnon. Mais Renaud, le père de Simon, va tout chambouler. De son côté, Héléna file le parfait amour avec Marc, qui a vingt ans de moins qu'elle...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Mad Max, à 20h10 sur Tipik - Quatre étoiles

de George Miller (1979)Incroyablement passé inaperçu à sa sortie dans nos salles sauf au regard de cinéphiles perspicaces, ce film culte qui fit de Mel Gibson une star instantanée reste – par son dépouillement et son manichéisme surtout – un formidable hommage au western spaghetti alors défunt… et cinéphiliquement réhabilité depuis.

Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, à 20h15 sur Plug RL - Trois étoiles

de Tim Burton (1998)

Horreur, romantisme, fantastique et humour : le père de « Édouard aux mains d’argent » a une fois de plus réussi à atteindre le parfait équilibre des saveurs visuelles et sensorielles avec cette adaptation de la bonne vieille nouvelle de Washington Irving publiée en 1820.

Mission Impossible Rogue Nation, à 21h05 sur France 2 - Trois étoiles

de Christopher McQuarrie (2015)

Ce qui est très plaisant dans ce numéro 5 de la saga en concurrence directe avec James Bond, c’est que toute l’équipe est vraiment mêlée à l’action autour de Tom Cruise, tant et si bien qu’on renoue avec la tradition de la mythique série télé, non sans une bonne dose d’humour totalement rafraîchissante.

The Lost City of Z, à 20h55 sur Arte - Deux étoiles

de James Gray (2016)

Par l’auteur du mémorable « Little Odessa », le biopic de l’explorateur britannique Percy Fawcett mystérieusement disparu alors qu’il recherchait les traces d’une civilisation à la frontière bolivio-brésilienne, au milieu des années 20. Un personnage de légende jadis évoqué par Hergé dans « L’oreille cassée », et cette fois « brossé » de façon très classique et assez émouvante.

L’aventure, c’est l’aventure, à 21h05 sur C8 - Deux étoiles

de Claude Lelouch (1972)

Le quintette de sympathiques truands formé par Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Gérard, Charles Denner et Aldo Maccione est resté dans les mémoires tout comme la joyeuse immoralité d’un récit pas du tout innocent : l’auteur d’« Un homme et une femme » n’est jamais aussi efficace que quand il donne l’impression de ne pas se prendre au sérieux.