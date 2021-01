«Ninja Warrior»: voici le grand gagnant de la saison 5 (vidéo)

Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere étaient une dernière fois cette saison aux commandes de « Ninja Warrior » sur TF1. La chaîne française diffusait en effet la finale de la cinquième saison de l’émission, qui rassemble les grimpeurs, cascadeurs, et autres grands sportifs venus défier le parcours des Héros à Cannes.

Cette année, le terrible parcours d’obstacles était d’une difficulté inédite, et même « le plus difficile jamais réalisé avec l’apparition de la Tour d’Acier », d’après TF1. Lors de la grande finale, ce sont 28 candidats qui se sont frottés au difficile parcours, d’abord dans l’épreuve des qualifications. Seule une poignée d’entre eux a ensuite accédé à la finale du jeu, soit le vainqueur sortant Jean Tezenas du Montcel, Matthias Noirel, Clément Gravier, Charles Poujade et Jonathan Bonnet.

Et c’est une nouvelle fois Jean Tezenas du Montcel qui a été le plus fort. Il n’a pas battu son record en termes de temps, mais il a franchi tous les obstacles du parcours des Héros. Il est donc reparti avec les 20.000 euros promis au vainqueur.