À la télé ce soir: «Duelles» et «La petite femelle»

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le siège de la Maison-Blanche », à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

Officiellement sorti sous son titre original « White House Down », ce thriller apocalyptique, spectaculaire et même depuis peu prémonitoire (!) laisse le Capitole et la demeure du Président des États-Unis dans un bien triste état ! Après son élégant et inattendu « Anonymous » évoquant les doutes autour de la personnalité de William Shakespeare, on peut dire que le réalisateur teuton des « Independence Day », « Godzilla » et « 2012 » a pleinement retrouvé son élément. Et toute son efficacité !

« The Foreigner », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

Jacky Chan et Pierce Brosnan s’affrontent sans merci dans ce film d’action de bonne facture où le premier exclut toute forme d’humour et de second degré – ce qui n’est pas dans ses habitudes… – alors que le prédécesseur de Daniel Craig – les deux ayant été intronisés 007 par le même Campbell ! – accepte un contre-emploi notable. Injustement boudé en France et aux States, le film qui est techniquement fort réussi a été très bien accueilli… en Chine où, il est vrai, le gars de Hong Kong est resté une vraie star.

« Blow Out », à 20h50 sur France 5 - Deux étoiles

Cette fois, ce n’est plus à l’univers hitchcockien mais bien au « Blow Out » de Michelangelo Antonioni que rend un hommage direct le cinéaste new-jersiais, embarquant John Travolta et Nancy Allen, séduite sur le tournage de « Carrie ». Si le manque de rigueur est indéniable au niveau de l’écriture, le côté virtuose de l’image y est, tout aussi indubitablement.

« À perdre la raison », à 21h00 sur TV5 Monde - Deux étoiles

Une nomination à Cannes, quatre Magritte et le Cavens ont récompensé ce drame très librement inspiré par le quintuple infanticide de Nivelles. Ce ne sont ni la mise en scène ni la formidable prestation d’Emilie Dequenne qui dérangent, mais bien évidemment la proximité des faits.

« World War Z », à 21h15 sur C8 - Deux étoiles

Le script original de Max Brooks n’a rien de foncièrement stupide et la mise en scène de l’auteur des « Cerfs-volants de Kaboul » et de « Quantum of Solace » est des plus efficaces. Le succès commercial a d’ailleurs été tel qu’une suite reste envisagée avec en principe le même Brad Pitt, unique star à l’affiche.