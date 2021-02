Fatigué des polémiques, Nicolas Bedos quitte les réseaux sociaux

Ce n’est pas la première fois qu’une star se retire des réseaux sociaux, mais quand il s’agit d’une personnalité friande des messages en ligne, cela résonne comme un coup de tonnerre. C’est ce qui vient de se passer ce samedi avec Nicolas Bedos. Manifestement lassé des multiples polémiques que ses publications ont provoquées, il s’est retiré de Twitter et Instagram. Une initiative qu’il explique dans un long (et dernier) message.

« J'ai goûté à cette violence et je l'ai détestée »

C’est dans une lettre au fond noir que l’humoriste et acteur s’est attardé sur les raisons qui l’ont amené à prendre cette décision. Affecté par la mort de ses parents, il confie que depuis plusieurs mois, « les réseaux sociaux servent de jardin en friche à mes rancœurs personnelles et colères impulsives ». Mais au-delà de cela, il se plaisait à défier en ligne le « fléau du politiquement correct qui menace très gravement nos arts non-essentiels et la liberté d’expression si chère à mes aïeux ».

Mais ce combat a ses limites. Face aux polémiques à répétition, il se dit « conscient des limites de l’expression directe » et par conséquent, il veut désormais se recentrer sur son travail, en laissant tomber les réseaux sociaux. Ce sera donc désormais via son métier qu’il fera passer ses messages, et non via internet. « J'ai goûté à cette violence et je l'ai détestée », dit-il. « Adieu à tous, et vivement la réouverture des salles obscures, vivement la réouverture d'un monde où la culture se considère ».