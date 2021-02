Profitons du mois parfait!

Nos confrères du « Parisien » se sont livrés à un petit jeu d’observation fort intéressant. Commençons par la conclusion : février, qui vient de débuter, est, cette année, un mois partait ! Pourquoi ? Parce qu’il démarre un lundi et s’achève un dimanche. Une conjoncture qui respecte une logique mathématique se résumant par 6-11-11. Ainsi, les prochains mois parfaits surviendront-ils en 2027 (dans six ans), en 2038 (onze ans plus tard), en 2049 (à nouveau onze ans plus tard). Et on recommencera ensuite les mêmes séries de trois : 2055, 2066, 2077, 2083, 2094....